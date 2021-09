Nuoto, Turrini: “Addio alle competizioni, appendo la cuffia al chiodo”

Livorno - 11 medaglie internazionali e 12 titoli italiani. Uno dei più grandi atleti del nuoto italiano ha detto addio alla vasca. Lo ha fatto due giorni fa Federico Turrini 4 volte bronzo agli Europei, due in vasca lunga e due in vasca corta e sempre nei suoi 400 misti della gloria. Oggi sembrano aver trovato un erede eccellente, nel recordman e bronzo continentale Alberto Razzetti. Intanto Turrini scrive un lungo post sulla sua pagina personale Instagram e fa i suoi ringraziamenti. Anche Stefano Morini tra le persone a bordo vasca che cita.

30 anni di carriera e un bellissimo viaggio tra competizioni ed emozioni indimenticabili che avrà sempre nel cuore e nell’anima. L’ex atleta dell’Esercito e anche capitano della Nazionale ha avuto dal nuoto una formazione anche umana, non solo sportiva. I primi Giochi della carriera a Londra 2012 e gli unici da lui vissuti, in una spedizione che vide solo Martina Grimaldi salire sul podio con un bronzo nella 25 km delle acquee libere. Gli anni sono trascorsi e il nuoto azzurro è tornato a trionfare anche alle Olimpiadi e ha visto Turrini spesso protagonista: “Esperienze indimenticabili”. Lo sottolinea il livornese che ha ‘appeso cuffia e occhialini al chiodo’. Lo scrive con commozione immaginabile, mentre digita sui social e in questo modo dice grazie al suo nuoto della vita.

(foto@DeepBlueMedia)

