Operazione antidroga nel sud Pontino, Stefanelli resta in silenzio davanti al giudice

Minturno – Qualche giorno fa, il 24 settembre, la Guardia di Finanza di Formia ha eseguito un’ordinanza a firma del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma Massimo Maresca (leggi qui) che prevedeva l’applicazione di 14 misure restrittive per una presunta associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tra le quali figura anche Giuseppe Stefanelli, 48enne di Minturno fratello del sindaco Gerardo.

Ieri mattina s’è svolto l’interrogatorio di garanzia di Giuseppe Stefanelli davanti al giudice di Cassino, Vittoria Sodani, in rogatoria da Roma. D’altro canto a coordinare l’operazione che ha portato al provvedimento del Gip capitolino è stato il sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma, Corrado Fasanelli.

E ieri il 48enne di Minturno, assistito dall’avvocato Massimo Signore, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il legale di Stefanelli ha sottolineato: “Stiamo predisponendo richiesta di riesame e probabilmente chiederemo di essere ascoltati dal Pm Fasanelli sempre presso la Dda di Roma per chiarire la nostra posizione processuale”.

Il primo cittadino di Minturno pur avendo ampiamente dimostrato, seppure privatamente, la sua solidarietà al fratello al quale è molto legato, ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

