Roma si prepara ad ospitare il X Incontro Mondiale delle Famiglie, il Papa: “Siate creativi”

Città del Vaticano – “Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi, per organizzarvi con le famiglie, in sintonia con quanto si svolgerà a Roma. Si tratta di un’occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare: sposi, famiglie e pastori insieme. Coraggio, dunque, cari Pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i continenti. Buon cammino verso il prossimo Incontro mondiale delle famiglie!”.

E’ questo l’auspicio di Papa Francesco per il X Incontro Mondiale delle Famiglie, in programma a Roma dal 22 al 26 giugno. “Dopo il rinvio di un anno, dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande”, dice il Pontefice in videomessaggio trasmesso in Vaticano nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento.

Un evento, sul tema “L’amore familiare: vocazione e via di santità”, al quale parteciperanno duemila delegati che saranno fisicamente presenti nella Capitale, mentre l’incontro si articolerà anche in tutte le altre diocesi del mondo. “Questa edizione – ha spiegato il card. Kevin Farrell, Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – non si svolgerà con un unico incontro a Roma, ma sarà un vero e proprio evento multicentrico e diffuso nelle diocesi di tutto il mondo. Un evento mondiale, che permetterà a tutte le famiglie di partecipare agli incontri diocesani, ai momenti di festa e alla Santa Messa, che ogni vescovo è invitato ad organizzare nella propria diocesi, negli stessi giorni in cui il Papa riunirà a Roma i delegati delle conferenze episcopali, dei movimenti e delle associazioni familiari”.

Un evento che coniugherà l’incontro con atti concreti di solidarietà: «”n concomitanza con la preparazione e lo svolgimento dell’Incontro Mondiale della Famiglie, la comunità ecclesiale di Roma – ha detto il cardinale Vicario del Papa, Angelo De Donatis – continuerà a sostenere alcune iniziative della Caritas diocesana, già presenti sul territorio, a favore delle famiglie in difficoltà. Si tratterà di esprimere sentimenti di solidarietà e di assistenza nei riguardi di alcune famiglie che, anche a causa della situazione pandemica, versano in condizioni di indigenza”.

Tra i progetti solidali che verranno sostenuti l’Emporio della Solidarietà Santa Giacinta, un vero e proprio supermercato dove le famiglie bisognose possono fare la spesa gratuitamente, la Casa dell’Immacolata, che accoglie mamme e bambini senza dimora, e Casa Wanda, all’interno del Parco di Villa Glori, dove vivono anziani malati di Alzheimer. Tutte realtà già esistenti.

Il programma

Il congresso pastorale a Roma vedrà mercoledì 22 giugno il Festival con le testimonianze delle famiglie, alla presenza del Papa; giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 mattina, celebrazioni, conferenze e panel. Il sabato pomeriggio ci sarà la Messa conclusiva in Piazza San Pietro. Domenica 26 all’Angelus il saluto del Papa con il mandato alle famiglie.

Un evento “social”

Il responsabile della Comunicazione per la diocesi di Roma, mons. Walter Insero, ha sottolineato che “una delle principali sfide consisterà non solo nel potenziare la comunicazione, ma nel favorire la partecipazione social a questo evento, in risposta all’invito del Santo Padre. Le famiglie di ogni continente, oltre agli incontri in presenza organizzati a livello locale, avranno la possibilità di sentirsi vicine, seguendo l’Incontro mondiale di Roma con il computer o lo smartphone. Il cammino di preparazione sarà allo stesso modo reso disponibile per tutti in modalità digitale, grazie al sito www.romefamily2022.com. Ai delegati riuniti in presenza si aggiungeranno quindi – ha concluso don Insero – migliaia di partecipanti”.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

