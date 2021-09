Tarip 2021, a Cerveteri la prima rata si potrà pagare entro il 30 novembre

Cerveteri – “In questi giorni i cittadini di Cerveteri stanno ricevendo la bolletta relativa il pagamento TARIP per l’anno 2021. Sebbene le scadenze previste per i singoli pagamenti erano quelle del 30 settembre, 30 novembre e 30 dicembre e per la rata unica 30 novembre, qualora non si abbia ancora ricevuto la bolletta si rende noto che è possibile pagare la prima rata entro il 30 novembre senza alcun ulteriore aggravio o interesse così come riportato all’interno dell’avviso stesso”. Lo fa sapere, in una nota, l’Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri Elena Gubetti.

