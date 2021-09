“We believe in love”: ecco l’inno ufficiale del X Incontro Mondiale delle Famiglie

Roma – Si intitola “We believe in love” ed è l’inno ufficiale del X Incontro Mondiale delle Famiglie che sis volgerà a giugno 2022 a Roma. L’inno, composto da mons, Marco Frisina, è stato pensato per accompagnare i grandi momenti dell’Incontro, uno strumento con cui poter coinvolgere in canto tutte le famiglie.

Il ritornello in lingua inglese, composto da una melodia molto semplice e orecchiabile, proclama con entusiasmo i grandi valori fondamentali della famiglia: l’amore e la vita. Lo stile musicale dell’inno è volutamente popolare e internazionale, per favorire la partecipazione da parte di tutte le famiglie del mondo.

Nelle strofe, il cui testo è cantato in 9 lingue, vengono presentati gli ideali della famiglia: essa viene descritta come Via di santità, segno dell’amore, dono di speranza e di gioia. In lei risplende la Parola di verità del Vangelo, animata dallo Spirito essa testimonia al mondo la gioia e la carità di Cristo, questa è la sua più grande ricchezza. Inoltre, nell’inno, la famiglia viene presentata come il luogo del servizio e del perdono, dell’accoglienza e della misericordia.

L’inno viene offerto sul sito ufficiale dedicato all’Incontro delle famiglie e può essere da tutti scaricato gratuitamente affinché possa essere imparato e cantato in preparazione dell’Incontro; sarà disponibile anche il file audio in mp3 e il testo con la melodia e gli accordi.

Clicca qui per scaricare gli accordi e la melodia dell’Inno

Ogni diocesi e comunità potrà postarlo sulle proprie pagine dedicate all’evento. In seguito, per una più larga diffusione tra i giovani, sarà possibile ascoltare soltanto il brano sulle piattaforme streaming di Spotify e AppleMusic.

Ogni comunità linguistica potrà tradurre nella propria lingua il testo dell’Inno per intero. Le nove strofe presentate sono in italiano, inglese, spagnolo, francese, portoghese, polacco, tedesco, swahili, cinese.

