X Municipio, Picca: “Dal M5S risorse insufficienti per la tutela delle alberature”

X Municipio – “L’impegno della giunta 5 Stelle al Municipio X sulla tutela delle pinete del territorio è stato davvero impercettibile”. E’ quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

“Per salvaguardare le alberature – prosegue Picca – sono stati stanziati appena 40mila euro, una cifra decisamente ridicola che serve forse per trattare 500 alberi. Risorse quindi nettamente insufficienti e peraltro, ecco la beffa, destinate a via di Castelfusano dove le alberature sono già da mesi irreversibilmente compromesse”.

“Un impegno irrisorio che arriva subito dopo la rimozione di rami e tronchi di più di 20 pini, morti per via della cocciniglia, che nei giorni scorsi sono stati abbattuti su via della Villa di Plinio. Dai grillini interventi tardivi e non risolutivi, a conferma del fallimento sui temi ambientali per la salvaguardia del verde nel Municipio X”.

