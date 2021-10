Alitalia, si valuta l’estensione della cassa integrazione fino al 2023

Roma – La cassa integrazione straordinaria per i lavoratori di Alitalia potrebbe venire estesa fino al 2023. Lo si apprende da fonti sindacali mentre è in corso il tavolo sugli ammortizzatori sociali al ministero del Lavoro. C’è da lavorare, indicano ancora, sulla copertura economica della misura.

L’incontro ha preso il via verso le 11.30. Presenti i sindacati, i tre commissari straordinari di Alitalia e il ministro Andrea Orlando. Via Flavia, dove ha luogo l’incontro, è chiusa e presidiata dalle forze dell’ordine e per questo un presidio dei lavoratori, composta da circa 200 persone, è in corso in piazza della Repubblica.

All'incontro al ministero del Lavoro, secondo quanto s'apprende, sono presenti per il Mef, la viceministra Laura Castelli, e per il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la viceministra Teresa Bellanova.