Civitavecchia – Blitz all’alba dei carabinieri di Civitavecchia nel quartiere di San Liborio. Con loro c’erano il Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria, il Nucleo Carabinieri Elicotteri di Roma-Urbe e i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Civitavecchia.

Il controllo, scaturito da un’attività investigativa avviata dalla Stazione Carabinieri di Civitavecchia Principale, è stato principalmente rivolto alla verifica della lecita occupazione delle case popolari, conosciute come “casette di legno”, ubicate in via Orto di Santa Maria.

Al termine delle operazioni un uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, altre sei persone (tra cui anche l’arrestato) sono state denunciate per invasione di edifici, un’altra è stata denunciata per furto di energia elettrica e infine due individui sono stati segnalati alla Prefettura-UTG di Roma per uso personale di sostanze stupefacenti mentre ad un altro è stata elevata una contravvenzione di 1600 euro per aver abbondonato la sua autovettura in area pubblica.

Nello specifico, anche grazie al fiuto delle unità cinofile, un 38enne del luogo è stato arrestato perché trovato in possesso di 50 grammi di hashish, già suddivisi in dosi; nell’attesa del processo per direttissima in cui dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Altri due individui sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish, venendo segnalati alla Prefettura di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato.

Sono sei, invece, in totale, le persone denunciate in stato di libertà perché avevano occupato abusivamente le abitazioni in assenza delle relative concessioni comunali, mentre un’altra è stata denunciata per furto di energia elettrica in quanto aveva effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica, precisamente a un palo della luce, a totale servizio della propria abitazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

