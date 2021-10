Eur, 19enne si scontra con un centauro e scappa senza soccorrerlo: denunciato

Roma – Si era dato alla fuga dopo aver urtato un motoveicolo sulla via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Laurentina.

E’ accaduto alcune notti fa a Roma, in zona Eur. A bordo di una vettura Mini One, l’uomo si era allontanato senza prestare soccorso al centauro, un giovane di 26 anni, trasportato in ospedale per le gravi lesioni riportate.

Grazie al tempestivo intervento e all’accuratezza delle indagini degli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, però, il responsabile è stato rintracciato dopo poche ore. Fondamentali gli elementi subito raccolti dai caschi bianchi sul luogo dei fatti, tra cui alcune parti del veicolo; ciò ha permesso di risalire al tipo di mezzo e al suo conducente, allontanatosi dopo lo scontro.

Il ragazzo, un italiano di 19 anni, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Sul posto presenti anche alcune telecamere di videosorveglianza gestite da Roma Servizi della Mobilità, le cui immagini, acquisite dagli operanti, sono tutt’ora al vaglio per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

