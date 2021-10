Fiumicino, un villaggio di Natale a Villa Guglielmi: pubblicato il bando

Fiumicino – “E’ stato pubblicato l’avviso per l’organizzazione e la gestione dell’evento ‘Natale a Fiumicino’ previsto per le prossime festività”. Ad annunciarlo è l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli.

“L’idea è quella di realizzare un villaggio di Natale all’interno dei giardini di Villa Guglielmi, orientato ai più piccoli e alle loro famiglie, ricreando lo spirito natalizio”, spiega Antonelli.

“Il bando – spiega l’Assessora – prevede l’installazione di circa 20 casette natalizie in legno, nel rispetto delle alberature e degli arredi già presenti nel parco, per la vendita di artigianato, opere del proprio ingegno, accessori e articoli da regalo a tema natalizio, prodotti tipici e legati alla tradizione in una sorta di villaggio. Prevista anche la presenza di una casetta di Babbo Natale, insieme a spettacoli e intrattenimento per i più piccoli”.

“L’avviso – sottolinea l’Assessora – è aperto ad associazioni, cooperative, consorzi, ditte individuali e società le cui finalità siano compatibili con gli scopi dell’evento”.

Informazioni utili

Le domande andranno presentate tramite pec all’indirizzo protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it entro il 26 ottobre. I dettagli e i requisiti per partecipare sono reperibili nell’avviso pubblico allegato e pubblicato sul sito del comune di Fiumicino, Albo Pretorio – Avvisi Pubblici (clicca qui).

