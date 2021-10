Formia, gli ruba il borsello all’autolavaggio: denunciato un 34enne

Formia – Al termine di una mirata attività investigativa, i carabinieri di Formia hanno denunciato in stato di libertà un 34enne del posto, incensurato e disoccupato, ritenuto responsabile di furto aggravato.

Il giovane, riconosciuto dalla vittima del furto, un 20enne di Gaeta, è stato infatti identificato come autore di un furto avvenuto lo scorso 26 agosto 2021, all’interno di un autolavaggio di Formia.

Approfittando di un momento di distrazione della vittima, il 34enne si era impossessato di un borsello lasciato incustodito sopra una slot cambia monete e contenente circa 100 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.