Fregene, basta strage di daini: partiti i lavori di recinzione di via della Veneziana

Fiumicino – “Dopo l’ordinanza emessa dal Comune lo scorso 25 agosto, sono iniziati i lavori per la realizzazione della recinzione in via della Veneziana a Fregene grazie a una meritoria operazione di collaborazione tra istituzione e privati, che è quello che cerchiamo di perseguire da sempre per velocizzare e facilitare le iniziative di interesse pubblico”. Lo annuncia, in una nota, il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

“L’atto impegnava i proprietari dei fondi agricoli che si affacciavano sulla strada – spiega – nel tratto compreso tra il Parco Avventura e via Castellammare a provvedere alla loro recinzione. L’intervento si era reso necessario per motivi di sicurezza, dato l’alto numeri di incidenti dovuti a investimenti di daini su quella strada, e per tutelare le specie animali che rischiano ogni giorno la propria vita nell’attraversarla”.

“Nel dettaglio – aggiungono l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia e l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli – le recinzioni che si stanno realizzando sono alte 2 metri e prevedono la presenza di due varchi di 20 metri ciascuno, per consentire il passaggio degli animali tra l’oasi del WWF, la lecceta e il Parco Avventura, oltre che di 4 dossi per limitare la velocità di transito dei veicoli”.

