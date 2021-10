Giornata Mondiale del sorriso 2021: il 1° ottobre si celebra il buonumore

Sorridere fa bene al cuore ed è una delle cose che ci alleggeriscono l’animo. Ci fa sentire più in armonia con se stessi e con gli altri: sorridere anche alle persone che incontriamo per strada può migliorare l’umore di chiunque. Nonostante il critico periodo che stiamo ancora attraversando, non perdere il sorriso è una speranza nel miglioramento dello stato delle cose.

Il primo venerdì di ottobre di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del sorriso, proprio per ricordare quanto sia importante portare allegria durante la quotidianità. Quest’anno la ricorrenza cade il 1° ottobre.

Le origini

La Giornata Mondiale del sorriso nasce nel 1999 per iniziativa della World Smile Foundation, un’organizzazione no profit con sede in Massachusetts, con l’obiettivo di spronare tutti a compiere gesti gentile per innescare sorrisi e buonumore.

Inizialmente la ricorrenza era celebrata solo a Worcester, città natale di Harvey Ball , il padre dello smile: l’emoticon che usiamo giornalmente nella messaggistica istantanea di qualsiasi social network. In seguito l’idea di avere una giornata completamente dedicata al sorriso e al buonumore si è diffusa in tutto il mondo fino ad arrivare ai nostri giorni.

(Il Faro online)