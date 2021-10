Fiumicino – I ragazzi dell’Istituto di istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Maccarese a Fiumicino stamattina sono in sciopero.

Hanno deciso di protestare per gli orari scolastici che “costringono alcuni di noi a tornare a casa anche dopo le 18”.

Sono 15 su 48 le classi che stamattina stazionano fuori il cortile dell’istituto scolastico nel tentativo di cercare un accordo con le istituzioni scolastiche.

“Non possiamo entrare alle 9 e 40 – spiegano i giovani studenti – perché mancano i trasporti per tornare a casa. Il problema sostanzialmente è per il rientro a casa. Non ci sono abbastanza corse degli autobus e treni utili”.

L’ingresso scaglionato sta provocando disagi. Ma i ragazzi hanno le idee chiare e sperano di poter sottoporre la loro soluzione al preside: “La nostra proposta – dicono – è entrare alle 8 e 10 e alle 9 e 10, fare due turni ma a distanza di un’ora uno dall’altro perché ci consentirebbe di usufruire dei mezzi a disposizione e tornare a casa a orari accettabili”.

Ma a dover soffrire maggiormente di questo stato di cose “sono i ragazzi del triennio che entrano alle 9 e 40. Speriamo sia possibile trovare una soluzione”.

Intanto dopo aver parlato con i professori, aspettano pazientemente di poter esporre anche alla preside il loro punto di vista fiduciosi di “trovare un accordo”.

