SITUAZIONE. Orchestrato da una saccatura depressionaria in spostamento da ovest verso est sull’Europa centro-settentrionale un fronte si porta dal Nord Italia verso i Balcani, dopo aver parzialmente eroso il bordo settentrionale dell’anticiclone che proteggeva e latitudini centro-meridionali del Continente. Al suo seguito subentra in giornata un flusso di correnti settentrionali che manterranno viva una certa instabilità nel corso della giornata su parte delle regioni centro-meridionali. Saranno inizialmente le aree appenniniche a risentirne, con rovesci e qualche temporale che tra il pomeriggio e la sera sconfineranno alle coste del medio-basso Tirreno, localmente anche con forte intensità.

METEO VENERDÌ 01 OTTOBRE. Residua variabilità sulle regioni meridionali con qualche pioggia fino al mattino tra bassa Calabria ed est Sicilia, in prevalenza poco nuvoloso sul resto d’Italia salvo addensamenti sulla Val Padana, specie centro-orientale. In giornata cieli generalmente poco o parzialmente nuvolosi sull’Italia, con qualche addensamento in più sulla Val Padana centro-occidentale e a ridosso dei rispettivi settori alpini. La sera tornano ad aumentare le nubi in Sicilia con qualche pioggia sul settore occidentale.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: pressioni medie e livellate favoriscono una giornata discreta su Toscana, Umbria e Lazio. Sole prevalente ma anche nubi irregolari entro la prima metà del giorno sul Lazio centro-occidentale, e addensamenti pomeridiani lungo l’Appennino laziale associati ad isolati piovaschi o brevi locali rovesci; possibili spunti piovosi diurni anche tra Amiatino e basso aretino. Temperature senza particolari variazioni, massime sempre lievemente sopra la medie del periodo. Venti fino a deboli o localmente moderati nord-orientali al mattino, poi a regime di brezza termica. Mare da poco mosso a localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Nei prossimi giorni ritroveremo pressioni medie e livellate con correnti spesso nord orientali su Toscana, Umbria e Lazio. Ci attende un giovedì in prevalenza soleggiato con qualche nube sparsa, e instabilità pomeridiana lungo l’Appennino e in particolare sul medio-basso Lazio, qui con rovesci e locali temporali anche intensi. Durante le ore più fredde non sono esclusi anche banchi di nebbia o nubi basse su vallate tosco-umbre e localmente laziali. Seguirà un venerdì tra sole e nubi sparse, localmente irregolari, con possibili isolati e brevi rovesci pomeridiani soltanto lungo l’Appennino. Clima diurno sempre piuttosto caldo con massime spesso sopra la media. Moderato peggioramento nel weekend (necessita di ulteriori conferme) per il transito di correnti atlantiche, che porteranno variabilità con locali rovesci su Appennino e occasionali piogge sparse anche su pianure e coste; parziale calo termico.

(Fonte: 3B Meteo)