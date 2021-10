Orrore al supermarket: sul nastro trasportatore della cassa posa il cadavere del figlio di 2 anni

Perugia – Ha adagiato il cadavere del figlio di 2 anni sul nastro trasportatore di una cassa. Per questo i carabinieri sono intervenuti in un supermercato di Città della Pieve. Sul corpicino del bimbo numerose ferite d’arma da taglio al collo e al torace. La donna, una 43enne ungherese, in stato confusionale, è stata portata in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità giudiziaria. (fonte Adnkronos)