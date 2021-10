Palidoro, Caroccia: “Iniziato il cantiere per la realizzazione del marciapiede da via Aurelia verso la scuola in via di Granaretto”

Fiumicino – “E’ iniziata oggi l’area di cantiere per iniziare l’importante opera di realizzazione del marciapiede che va da via Aurelia, in direzione della scuola in via di Granaretto a Palidoro“. Lo dichiara in una nota stampa l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Oltre al marciapiede ed alla messa in sicurezza della fermata Cotral,- spiega l’Assessore – in via Aurelia saranno risistemati tutti i pozzetti e la raccolta della acque piovane. Ho chiesto, inoltre, la predisposizione delle linee elettriche e il rifacimento del manto stradale”.

