Roma, donna in stampelle derubata dello smartphone mentre sale sulla metro a Termini

Roma – Nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione dei reati predatori a bordo dei mezzi del trasporto pubblico, i Carabinieri della Stazione Roma San Pietro hanno arrestato un cittadino del Perù di 44 anni, per il reato di furto aggravato.

La vittima, una donna di 51 anni con problemi di deambulazione, è stata presa di mira dell’uomo, mentre stava salendo, aiutandosi con una stampella, a bordo di un convoglio della metropolitana.

I Carabinieri, “mimetizzati” tra i passeggeri in attesa sulla banchina della fermata metro Termini “linea B”, hanno notato la scena e hanno bloccato il 44enne subito dopo aver rubato lo smartphone, custodito dalla donna all’interno della tasca della felpa e riuscendo a recuperarlo. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

