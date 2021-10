Sabaudia, continua fino al 31 ottobre il servizio sperimentale della raccolta Porta a Porta

Sabaudia – Proseguirà fino al 31 ottobre 2021 il servizio sperimentale della raccolta Porta a Porta relativa alle utenze domestiche, che ha visto, a partire dal 1° agosto scorso, l’unificazione delle zone di raccolta in un’unica area (quindi giorni di conferimento uguali su tutto il territorio comunale), la raccolta del rifiuto organico per tre volte la settimana e la raccolta multimateriale pesante (plastica, metalli e vetro, che è possibile conferire congiuntamente).

L’obiettivo della sperimentazione è giungere ad una omogenizzazione del servizio sull’intero comprensorio di Sabaudia e allo stesso tempo, in risposta alle diverse segnalazioni arrivate nel tempo, di garantire una raccolta più efficiente.

“La continuazione del calendario sperimentale è stata decisa a seguito dei riscontri positivi ricevuti dalla cittadinanza, in particolar modo per l’ampliamento a 3 giorni della raccolta del rifiuto organico, nonché dell’esame dei dati relativi al mese di agosto, che ha evidenziato un maggior aumento della frazione organica e una diminuzione del rifiuto indifferenziato – commenta l’assessore all’Ambiente Tiziano Lauri – Correggere i nostri comportamenti quotidiani in favore dell’ambiente, di uno stile di vita sostenibile e di una migliore raccolta differenziata, deve essere per noi tutti un dovere civile, un obiettivo comune a cui tendere per tutelare la nostra città e il nostro futuro”.

La Ditta Del Prete Srl, gestore del servizio di raccolta, raccomanda di dividere i rifiuti per tipologia e conferirli negli appositi contenitori, sacchi autorizzati oppure nelle classiche buste della spesa purché trasparenti (non sono ammessi i sacchetti neri) seguendo l’eco-calendario di raccolta. Gli stessi vanno esposti davanti la propria abitazione la sera prima del giorno di raccolta o comunque entro le ore 6.00 del mattino stesso.

È possibile ritirare le buste ecologiche secondo il nuovo orario attivo dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle ore 11.00 alle ore 13.00 presso il centro servizi in via Enzo Ferrari n.1.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sabaudia