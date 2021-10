“Era il 23 febbraio 2020. Bergamo, Teatro Creberg ultima recita della fortunata tournée del mitico “Aggiungi un posto a tavola” prodotto da noi; poco prima dell’inizio giunge la comunicazione della direttiva del Sindaco che annulla tutti gli eventi in corso nella città.

Dopo iniziale sgomento, panico e fuga verso Roma”. Così in una nota, Alessandro Longobardi direttore del Teatro Brancaccio di Roma

“È così che entrammo nel tempo del Covid-19 – si legge nella nota – . Seguirono le chiusure di tutti i teatri e il 4 marzo Enrico Brignano mentre dominava il palcoscenico del teatro Brancaccio con i consueti sold out interruppe le sue recite. Arriva il 26 aprile 2021, segnali di disgelo, si torna a respirare e sperare. Il popolo del teatro vuole tornare al lavoro. Noi rompiamo gli indugi e tentiamo una stagione estiva presentando due festival. È durissima. Con la limitazione della capienza e i costi per la sicurezza tra sanificazioni e tamponi costruiamo fiducia tra noi e gli spettatori. Ma non copriamo i costi.

Chissà perché i luoghi simbolo della cultura, così fragili, spesso osannati per il loro ruolo, siano altrettanto discriminati. L’elemento economico prevale su quello culturale e così aerei, treni, mezzi pubblici ecc… passano per luoghi sicuri. Non si possono fermare i trasporti, ma i teatri sì. Questa eccessiva prudenza qualcuno ce la dovrà spiegare un giorno. Ci hanno ridotto sul lastrico.

“Ripartiamo; bene – sottolinea Longobardi – . Ma si riuscirà ad arrivare in fondo prima che i costi vengano governati dal ritorno alla normalità? Bisogna essere responsabili e il governo mi auguro, saprà esserlo. Deve esserlo. Senza se e senza ma. I teatri privati e pubblici costituiscono uno scheletro per il corpo della cultura e soprattutto in questa epoca digitale vanno sostenuti in modo serio.

Per disintossicare i giovani dal mondo digitale ci vuole il teatro e lo sport.

Torniamo a vivere lo spettacolo dal vivo.

Solo una settima fa arriva l’attesa notizia che s’intende aumentare la capienza all’80% e questo ci riempie di gioia. Si può fare la stagione, ma siamo in ritardo su tutto. Le stesse produzioni che ospiteremo in cartellone devono definire ancora parte del cast e la cassa integrazione verrà mollata. Paura sì, ma dobbiamo andare avanti.

Enrico Brignano, generoso e resistente spinge per riaprire il 1 ottobre p.v. con UN’ORA SOLA VI VORREI da lui scritto, nonostante sia costretto a fare due recite al giorno al posto di ogni recita sold out, per rispettare in primis il pubblico, sacro, e la norma di sicurezza.

Grande Enrico grazie! Un altro sincero ringraziamento va a tutto lo staff che sta gestendo migliaia di spostamenti e alla produzione Vivo Concerti.

Enrico ha il compito di dare la giusta carica al pubblico romano per tornare a rasserenarsi e frequentare il teatro.

Un one man show che trova nel one woman show di Virginia Raffaele un altro cavallo di razza per rivitalizzare i romani in una cornice unica come il Teatro Brancaccio.

Virginia in SAMUSÀ diretta da Federico Tiezzi, racconta il mondo fantastico del Luna Park dove è cresciuta. Uno spettacolo che prende vita dalle emozioni filtrate dai suoi ricordi; commovente e divertentissimo. In scena dal 3 maggio 2022.

Andiamo ora ad introdurre i grandi musical nati nel polo di produzione teatrale che ha la sua base tra lo Spazio Impero e il Teatro Brancaccio.

OTI – Officine del teatro italiano presenta la nuova edizione di ALADIN – il Musical Geniale. Il family show di Natale con un cast parzialmente rinnovato e diretto da Maurizio Colombi. Debutta il 2 dicembre p.v. per emozionare grandi e piccini; tra giochi di fantasia dei “due” geni, effetti speciali e un viaggio tra le stelle, accompagnati da musiche in stile Bollywood, pop rai, , seguiamo le avventure di Aladino che si muove tra coreografie e scenografie savvincenti, in una sontuosa ambientazione mediorientale.

Ancora un nuovo progetto di OTI che finalmente dopo due anni di attese per il fermo Covid-19 prende vita in Italia. Il prossimo 8 marzo 2022 debutterà l’attesissimo: TUTTI PARLANO DI JAMIE IL MUSICAL.

Il musical, che nasce da una storia vera, ha debuttato a Londra ottenendo un successo enorme con oltre mille recite e più di 700mila spettatori.

Lo spettacolo sarà diretto da Piero di Blasio già autore della regia de “La piccola bottega degli orrori” di cui scriverò più avanti.

Jamie è uno studente diverso che ha deciso di lottare contro il pregiudizio per realizzare il suo sogno. È un esempio di civiltà, combatte i bulli con il sorriso e abbatte le barriere del pregiudizio.

Le coreografie in stile vogueing sono curate da uno dei professionisti più creativi e di tendenza del momento: Laccio. La direzione musicale è del Maestro Dino Scuderi che governa il pop progressive mixato con soft rock, presenti nella musica composta da Gillespie Sells.

Il 22 febbraio 2022 debutta la già sopra richiamata PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI il musical, interpretato da Giampiero Ingrassia, Fabio Canino, Belia Martin. Una commedia horror in stile musical, con le musiche del premio oscar Alan Menken.

Ricorda la tematica del Faust di Goethe: la fragilità dell’uomo pronto a vendersi l’anima ad una pianta aliena, in questo caso, pur di ottenere ciò che più anela.

Ultimo progetto di OTI, in aprile debutta la commedia musicale più famosa in Italia, scritta dalla storica ditta Garinei e Giovannini insieme a Jaja Fiastri, musicata dal grande maestro Armando Trovajoli: AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA rimesso in scena dal regista Gianluca Guidi nella sua quarta stagione e con la direzione musicale del maestro Maurizio Abeni.

Il cast è in fase di definizione.

Una coproduzione di OTI insieme ad AB Management, definita una delle commedie più esilaranti degli ultimi vent’anni, degna erede di “Rumori fuori scena”, debutterà il 3 novembre p.v. sotto la direzione di Adam Meggido.

Parliamo di CHE DISASTRO DI PETER PAN una strepitosa commedia su una scalcinata compagnia teatrale che tenta di mettere in scena “Peter Pan” tra imprevisti e disastri. Imperdibile.

Il 10 gennaio 2022 debutta la nuova edizione di SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI diretto da Luciano Cannito con Diana Del Bufalo e Baz.

È considerato uno dei musical più divertenti e longevi della storia. La direzione musicale è del maestro Peppe Vessicchio che dirigerà l’orchestra dal vivo.

Ritorna LA DIVINA COMMEDIA OPERA MUSICAL, vittima dell’interruzione da Covid-19 dal 1 marzo 2022. Diretta da Andrea Ortis.

Altro gradito ritorno dall’8 febbraio 2022 la compagnia di circo contemporaneo Circus – Theatre Elysium di Kiev con 30 acrobati/ballerini in ALICE IN WONDERLAND e le geometrie del sogno di Carrol. Uno spettacolo che unisce la poesia del teatro, la tecnica sofisticata degli acrobati e dei ballerini e i video in 3D. Ebbe un grande successo nella passata stagione.

Dal 7 febbraio 2022 sarà in scena LEGALLY BLONDE regia Matteo Gastaldo.

Un tributo al potere femminile.

La stagione ospiterà concerti, danza classica e contemporanea e in chiusura estiva presenteremo in collaborazione con WeArena Entertaiment un progetto che coniuga l’offerta culturale dal vivo e la nuova tendenza rappresentata dagli E-sports.

Quindi scolliamo dagli schermi le nuove generazioni per attrarli con gli stessi in un mix di musica e arti performative.

Auguro a tutti buon Teatro. Siate i difensori della stabilità economica dei teatri con un piccolo gesto come rinunciare agli omaggi o pagare un biglietto intero.

Calendario Stagione 2021-2022

1 – 24 ottobre 2021

ENRICO BRIGNANO

UN’ORA SOLA VI VORREI

produzione Vivo Concerti

3 -28 novembre 2021

LUCA BASILE | MARCO ZORDAN | ALESSANDRO MARVERTI

VIVIANA COLAIS | STEFANIA AUTUORI | VALERIO DI BENEDETTO

YASER MOHAMED | CAROLINA GONNELLI | IGOR PETROTTO

e RICCARDO GIACOMINI

CHE DISASTRO PETER PAN

dalla commedia originale di J.M.Barrie

di Henry Lewis, Jonathan Sayer e Henry Shields

traduzione Enrico Luttmann

regia ADAM MEGGIDO

produzione AB Management e Officine Del Teatro Italiano

in esclusiva in Italia in accordo con Kenny Wax Ltd

2 dicembre 2021 – 9 gennaio 2022

Dai creatori di “Rapunzel il musical” e “La Regina di ghiaccio il musical”

ALADIN

il musical geniale

musiche originali e arrangiamenti musicali di

Davide Magnabosco, Paolo Barillari, Alessandro Procacci

scene Alessandro Chiti | costumi Francesca Grossi | disegno luci Christian Andreazzoli

disegno suono Emanuele Carlucci | direzione musicale e arrangiamenti Davide Magnabosco

arrangiamenti vocali e vocal coach Alex Procacci | coreografie Rita Pivano

effetti speciali Erix Logan | ideazione progettazione e realizzazione video Claudio Cianfoni

sand art a cura della compagnia Sabbie luminose di Andrea De Simone

effetti speciali aerei Max Martinelli | direttore di produzione Carlo Buttò

supervisione artistica Alessandro Longobardi

scritto e diretto da MAURIZIO COLOMBI

produzione Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni

10 gennaio – 6 febbraio 2022

DIANA DEL BUFALO e BAZ

7 SPOSE PER SETTE FRATELLI

libretto di Lawrence Kasha & David Landay | liriche di Johnny Mercer

musica di Gene de Paul | Canzoni aggiunte di Al Kasha e Joel Hirschhorn

traduzione di Michele Renzullo

scene Italo Grassi | costumi Silvia Aymonino

direzione musicale Peppe Vessicchio

22 interpreti (danzatori, cantanti, attori)

Orchestra dal vivo

regia e coreografia LUCIANO CANNITO

produzione FDF Entertainment | Roma City Musical | Art Village

8 – 13 febbraio 2022

CIRCUS-THEATRE ELYSIUM di Kiev

ALICE IN WONDERLAND

e le geometrie del sogno

15 – 20 febbraio 2022

Dai produttori di “Priscilla la regina del deserto”

LEGALLY BLONDE

La rivincita delle bionde

il musical

direzione musicale FABIO SERRI

regia di MATTEO GASTALDO

produzione All Entertainment

22 – 27 febbraio 2022

GIAMPIERO INGRASSIA | FABIO CANINO | BELIA MARTIN

LA PICCOLA BOTTEGA DEGLI ORRORI

testi e libretto di Howard Ashman | musiche di Alan Menken

basato sul film di Roger Corman | sceneggiatura di Charles Griffith

e con

EMILIANO GEPPETTI | LORENZO DI PIETRO in arte VELMA K

GIOVANNA D’ANGI | STEFANIA FRATEPIETRO | CLAUDIA PORTALE

scene Gianluca Amodio | costumi Francesca Grossi

coreografie Luca Peluso

direzione musicale Dino Scuderi

realizzazione basi Riccardo Di Paola

adattamento e regia di PIERO DI BLASIO

produzione Alessandro Longobardi per OTI – Officine del Teatro Italiano

in coproduzione con Viola Produzioni e Bottega Teatro Marche

1 – 6 marzo 2022

LA DIVINA COMMEDIA

Opera Musical

testi di Gianmario Pagano Andrea Ortis

musiche di Marco Frisina

Scenografia e Produzione esecutiva Lara Carissimi

luci Valerio Tiberi

coreografie Massimiliano Volpini

suoni Emanuele Carlucci

regia di ANDREA ORTIS

Produzione MIC – Musical International Company

8 marzo – 3 aprile 2022

CAST IN VIA DI DEFINIZIONE

TUTTI PARLANO DI JAMIE

il Musical

musiche e orchestrazioni di Dan Gillespie Sells | Libretto di Tom MacRae

da un’idea originale di Jonathan Butterell

Ispirato dal film documentario della Firecracker “Jamie: drag queen at 16”

scene ALESSANDRO CHITI | costumi FRANCESCA GROSSI

direzione musicale DINO SCUDERI

supervisione artistica e coreografie LACCIO

adattamento regia PIERO DI BLASIO

produzione Alessandro Longobardi per Officine del Teatro Italiano | Viola Produzioni

in accordo con Nimax Theatre e RGM Productions

6 – 30 aprile 2022

CAST IN VIA DI DEFINIZIONE

“La voce di lassù” è di ENZO GARINEI

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

commedia musicale di Garinei e Giovannini scritta con Jaja Fiastri

liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest

musiche di Armando Trovajoli

direzione musicale Maurizio Abeni | coreografie di Gino Landi

regia originale di Pietro Garinei e Sandro Giovannini

ripresa teatrale di GIANLUCA GUIDI

produzione Alessandro Longobardi per OTI – Officine del Teatro Italiano

in collaborazione con Viola Produzioni

3 – 15 maggio 2022

VIRGINIA RAFFAELE

SAMUSÀ

scritto da Virginia Raffaele, Giovanni Todescan, Francesco

Freyrie, Daniele Prato, con Federico Tiezzi

regia FEDERICO TIEZZI

Produzione ITC2000

Distribuzione Terry Chegia

