Villaggio di Natale a Villa Guglielmi, Severini: “Anche i bambini del nord hanno diritto di vivere il Natale a Fiumicino”

Fiumicino – Apprendiamo dall’Assessore Antonelli che a Fiumicino ci sarà un villaggio di Natale all’interno di Villa Guglielmi (leggi qui). Si tratta senz’altro di una bella iniziativa e il fatto che sia l’Amministrazione, che l’Assessore siano molto sensibili nei confronti delle Associazioni, delle attività e delle aziende, al punto tale di organizzare per i nostri bambini un qualcosa legato al Natale, è una cosa che approviamo in pieno“. Così, in una nota stampa, Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Peccato però – prosegue il Capogruppo – che, come spesso accade, una parte del territorio viene completamente dimenticata: i bambini residenti al nord del Comune, che abitano a 30 chilometri di distanza, non solo non hanno un parco dedicato ai ragazzi, ma non potranno nemmeno vedere e vivere il Natale a Fiumicino. Il Natale è una festa di amore e condivisione. Nel rispetto della tradizione, andrebbe festeggiato in armonia ed in ogni angolo del Comune. Sarebbe opportuno, quindi, che anche i bambini delle altre località abbiano il diritto di vedere qualcosa di natalizio vicino casa”.

“Confidiamo che l’Amministrazione si adoperi al più presto – conclude Severini – per organizzare qualcosa di festoso anche nelle zone a nord del Comune di Fiumicino: siamo convinti che le tradizioni siano un valore inestimabile e che vadano rispettate per tutti, alla stessa maniera”.

