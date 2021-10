“We care. Ci teniamo”: il 6 ottobre a Montalto dibattito pubblico sul deposito dei rifiuti radioattivi

Montalto – Mercoledì 6 ottobre, presso il teatro Lea Padovani di Montalto di Castro, si terrà l’evento dedicato al “No al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi nella Tuscia”.

Le possibilità di partecipazione saranno in due modalità: una presenziale ed una online. Le registrazioni avverranno al link https://citeniamo.comune.montaltodicastro.vt.it

Nella pagina si può specificare la tipologia di partecipazione e la possibilità di intervenire attivamente. Inoltre, l’evento sarà trasmesso in Live streaming sul canale Youtube del comune di Montalto di Castro.

Considerata l’importanza di tale manifestazione si invita alla partecipazione attiva dei cittadini, sottolineando che interverranno sia enti amministrativi che istituzionali nelle risposte alle domande e conseguente dibattito.

Per dichiarare la propria volontà di intervenire sarà necessario compilare il form indicato al link, indicando le generalità, la modalità di partecipazione, la posizione e l’oggetto dell’intervento. La richiesta di intervenire sarà vagliata dall’organizzazione ed in caso positivo la persona verrà contattata dalla regia che fornirà dettagli per partecipare attivamente.

