Ardea, domenica 3 ottobre la pulizia della spiaggia al Fosso dell’Incastro: i dettagli

Ardea – Pulizia della spiaggia libera e “pesca” della plastica e di altri rifiuti é il programma e l’obiettivo per domenica 3 ottobre ad Ardea promosso e organizzato dall’Organizzazione di Volontariato per la difesa diretta della flora e fauna acquatica Care The Oceans, dalla Onlus Creature del Mare, da MareDiRoma Golf Club, con la collaborazione di Le Case di Paola e Sinergie Vitali.

L’appuntamento é per domenica 3 ottobre ad Ardea, in Via Foggia (lato mare) dalle ore 10, muniti di una mascherina che copra il naso e la bocca, scarpe chiuse e abbigliamento comodo.

L’area oggetto dell’intervento é l’area del fosso dell’Incastro la quale ha un’importante valenza naturalistica come zona umida, oltre ad essere limitrofa ad un ecosistema dunale, più volte bonificato grazie a eventi ecologici di pulizia manuale. In prossimità della foce, infatti si possono osservare aironi bianchi, cinerini, garzette, piovanelli tridattili, cormorani, per questo un anno fa, si è richiesta l’Istituzione a Monumento Naturale, con annesso il sito archeologico “Castrum Inui.

L’obiettivo della giornata, come dichiarato dagli organizzatori, é quello di essere tutti uniti nella preservazione del mare attraverso piccoli gesti concreti, volti a sensibilizzare ai comportamenti rispettosi del mare.

Anche gli angoli più remoti del Mediterraneo sono infatti invasi da materiali buttati o persi in mare; senza pensare a quanti rifiuti sono presenti in alcune aree degli Oceani. I rifiuti sono una delle principali minacce agli ecosistemi marini e rappresentano un rischio crescente per la biodiversità, l’ambiente, l’economia e la salute.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea