Campionato regionale Endas, a Ladispoli si “sfidano” 139 cani

Ladispoli – “Una giornata dedicata ai nostri amici a 4 zampe che si sono esibiti in prove di carattere, utilità e difesa, a conferma di quanto i cani possano rappresentare un importante valore aggiunto anche nel campo della sicurezza e del salvamento”.

Con queste parole in vicesindaco Pierpaolo Perretta ha commentato l’ottimo esito del campionato regionale Endas a cui hanno partecipato 139 cani che hanno catturato l’attenzione del pubblico presente. All’interno della manifestazione anche l’esposizione amatoriale di animali di razza e meticci che hanno sfilato sotto gli occhi incantati soprattutto dei più piccoli.

“Nelle intenzioni dell’Amministrazione – prosegue il vice sindaco Perretta – c’è l’obiettivo di dotare il corpo della Polizia Locale di Ladispoli di un cane da salvamento in grado di garantire soccorso tempestivo in caso di necessità. Ringraziamo gli organizzatori per il perfetto esito della manifestazione che ha acceso su Ladispoli i fari di questo evento di carattere regionale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ladispoli