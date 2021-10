Festa dei nonni 2021: come nasce e perché si celebra il 2 ottobre

Una carezza, un abbraccio, un consiglio, capelli color argento ed un cuore grande… i nonni sono coloro che per non ci saranno sempre e l’amore che provano per i propri nipoti va oltre tutto, oltre il tempo e lo spazio. Perché, quando se ne andranno, lasceranno un vuoto enorme dentro di noi, ma tutto l’affetto che ci hanno dato basterà a colmarlo ogni volta che pensiamo a loro.

Una citazione recita che “I nonni ti vedono crescere, sapendo che ti lasceranno prima degli altri. Forse è per questo che ti amano più di tutti”, quindi, chi ha ancora la possibilità di abbracciare i propri nonni, chi non può più perché ha dovuto dirgli addio, non deve mai dimenticare che ogni secondo che passiamo con loro è un attimo prezioso che va custodito eternamente.

I nonni sono considerati un patrimonio dell’umanità, custodi di storia, memoria e tradizioni ed hanno una giornata a loro interamente dedicata: il 2 ottobre di ogni anno si celebra la Festa dei nonni. In Italia la Festa dei nonni si celebra proprio il 2 ottobre, come stabilito dalla legge 159 del 31 luglio 2005 quale “momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale.”

La scelta è ricaduta su questa data perché coincide con il ricordo liturgico degli angeli custodi nel calendario dei Santi cattolico. Nella tradizione cattolica, i patroni dei nonni sono i santi Gioacchino e Anna, genitori di Maria e nonni di Gesù, che vengono celebrati il 26 luglio: proprio in relazione a tale ricorrenza, Papa Francesco ha stabilito che ogni quarta domenica di luglio si tenga in tutta la Chiesa la Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani. La festa dei nonni, però, non viene festeggiata in tutto il mondo il 2 ottobre. In gran parte dei paesi l’evento è festeggiato nel mese di settembre o di ottobre.

E’ vero che i nonni andrebbero festeggiati tutti i giorni dell’anno, ma il 2 ottobre serve a ricordarci ancora di più il loro ruolo di pilastro della famiglia, la loro importanza e il loro valore.

(Il Faro online)