La richiesta dell’Ascom: “Indispensabile un patto per la via del commercio”

Ostia – “Dai dati dell’Osservatorio economico di Confcommercio Roma emerge un segnale preoccupante: il 36% imprese ha chiesto un finanziamento e si stanno indebitando che esprime una crisi della liquidità, ovvero l’incapacità delle imprese del terziario di far fronte al proprio fabbisogno”. Lo afferma un comunicato dell’Ascom, l’associazione dei commercianti, che ha posto il problema anche in funzione politica, cercando di segnare sull’agenda amministrativa del prossimo Sindaco di Roma e del futuro presidente del X Municipio le priorità da affrontare.

“Servirà un cambio di direzione per Amministrare un territorio che dovrà offrire servizi, soluzioni ed opportunità imprenditoriali al passo con le città moderne e crescendo con la Capitale” ha sottolineato il Presidente Ascom, Valeria Strappini (nella foto). “Abbiamo registrato un crollo dei consumi dovuto dalla mancanza di turismo e dalle restrizioni – ha proseguito -. Calo dei ricavi nella ricezione alberghiera del 70%, nella ristorazione il 54%, commercio al dettaglio 36%”.

Dati allarmanti. Tra le richieste dell’Associazione dei pubblici esercizi, di fondamentale importanza è la partecipazione ai Tavoli Istituzionali riguardanti il Commercio, il Turismo, Mobilità e Trasporti, lavoro e Legalità, la Cabina di regia permanente per la concertazione con la Pubblica Amministrazione sulle opere ed i lavori pubblici.

Esserci vuol dire avere la possibilità di suggerire, forti dell’esperienza sul campo, ma anche di controllare che la strada intrapresa sia quella corretta. C’è bisogno di intensificare la lotta all’abusivismo commerciale, c’è bisogno di un riordino normativo della regolamentazione e, infine, di controlli frequenti e strutturali. Necessaria anche la rimodulazione dei tributi locali sugli esercizi commerciali.

Più in generale, andando a toccare gli aspetti più strategici per la pianificazione del Litorale, Ascom sottolinea l’istanza degli imprenditori del commercio sul Progetto rilancio turistico del Litorale, cioè la valorizzazione degli asset di attrazione per la ricettività, con una pianificazione di marketing territoriale e con strumenti urbanistici all’altezza di uno sviluppo dell’economia del mare.

