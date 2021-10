Lorenzo Pellegrini rinnova con la Roma fino al 2026: “Emozione unica”

Roma – Ora è ufficiale: Pellegrini rinnova con la Roma fino al 2026. Lo annuncia il club con un comunicato sul proprio sito dove fanno seguito anche le parole del capitano giallorosso.

“È impossibile spiegare questa emozione, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città”, ha commentato Pellegrini. “Non potrei provare un’emozione più grande di questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere”.

Poi anche un commento del GM Pinto: “Dal primo momento in cui ho iniziato a lavorare qui avevo l’obiettivo di arrivare al rinnovo di contratto di Lorenzo: per questo motivo ritengo la giornata di oggi davvero molto significativa. Lorenzo incarna alla perfezione le caratteristiche principali del progetto sportivo della società”. (Ansa)

(foto@LorenzoPellegrini/Facebook)

