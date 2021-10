Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un campo di alta pressione si insedierà sull’Europa centro-meridionale a ridosso del weekend, favorendo anche sull’Italia condizioni di stabilità prevalente nella giornata di venerdì, a parte disturbi sulle isole maggiori per un residuo flusso nordorientale. Nel frattempo sull’Atlantico andrà organizzandosi un profondo vortice di bassa pressione, in prossimità delle isole britanniche. Dal suo centro si dipartirà un’intensa perturbazione che si avvicinerà verso l’Europa centro-occidentale nel corso del weekend, senza ancora condizionare il tempo sull’Italia, dove il peggioramento associato al fronte in arrivo dall’Atlantico si concretizzerà piuttosto con le prime ore della nuova settimana. Nel corso del weekend l’anticiclone riuscirà ancora a mantenere condizioni di stabilità prevalente su buona parte d’Italia, anche se sulle regioni più occidentali si scorgeranno i primi disturbi legati all’avvicinamento della perturbazione.

METEO SABATO 02 OTTOBRE. Correnti umide meridionali innescate dall’avvicinamento della saccatura atlantica risaliranno il Tirreno, addossando nubi ed umidità alle regioni tirreniche centro-settentrionali e alle Alpi centro-occidentali e dando luogo anche a qualche pioggia dal pomeriggio in prossimità delle Alpi occidentali (sporadici su quelle orientali), su Liguria, Toscana, est Sardegna, Umbria, alto Lazio e Sicilia centro-occidentale, qui con locali temporali, alcuni scrosci possibili fin sulla bassa Calabria. Altrove tempo più soleggiato con transito di velature e stratificazioni alte che si limiteranno ad offuscare il cielo. Temperature senza grandi variazioni e ventilazione debole o al più moderata da sudest.

METEO DOMENICA 03 OTTOBRE. La parte più avanzata della perturbazione atlantica determinerà un’intensificazione dello Scirocco intorno all’Italia, mentre il flusso umido che scorrerà sul Tirreno sarà ancora causa di una spiccata variabilità sulle regioni tirreniche, con nubi irregolari e qualche pioggia soprattutto su Toscana e Lazio, ma anche sui versanti ionici di Sicilia e Calabria. Avvicinandosi all’Italia il fronte provocherà inoltre un graduale peggioramento al Nordovest, con qualche pioggia o rovescio sparso in progressiva intensificazione in giornata, soprattutto in prossimità delle zone alpine e in Liguria, anche intenso la sera sull’alto Piemonte. Da segnalare alcune piogge in estensione in giornata anche ad Alpi e Prealpi centro-orientali. Sul resto d’Italia continua a prevalere il bel tempo, con belle schiarite soprattutto sul versante adriatico ed in Sardegna. Temperature in aumento al Sud, isole e adriatiche.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: umide correnti occidentali precedono l’avanzata di una saccatura atlantica e raggiungono il medio versante tirrenico. Giornata spiccatamente variabile su Toscana, Lazio e Umbria tra sole e nubi irregolari: qualche occasionale rovescio o temporale possibile entro il pomeriggio-sera, specie su colline toscane, Agropontino ed in serata anche sull’Umbria. Lieve flessione termica, ma ancora abbastanza caldo nelle aree soleggiate. Venti fino a moderati di Scirocco sulle coste e al largo, variabili sulle zone interne con temporanea rotazione e rinforzo tra Sud e Sudovest durante il pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso.

DOMENICA: correnti atlantiche giungono sulle regioni del medio Tirreno, mantenendo il tempo spiccatamente variabile. Qualche rovescio o temporale tra notte e mattino su coste laziali, con interessamento dell’immediato entroterra. Su restante Lazio, Umbria e Toscana nubi irregolari alternate a momenti assolati, con qualche isolato breve piovasco o rovescio più probabile sulle zone interne toscane. Temperature stazionarie o in lieve flessione. Venti di Scirocco a tratti sostenuti, specie lungo le coste. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Weekend incerto su Toscana, Umbria e Lazio, per umide correnti occidentali che precedono l’arrivo di una perturbazone atlantica. Sia sabato che domenica nubi irregolari si alterneranno a spazi assolati, con qualche locale piovasco o breve rovescio più probabile su colline toscane e coste laziali. Lunedì arriva poi la perturbazione vera e propria, con maltempo sulla Toscana dove saranno possibili nubifragi (in primis su Versilia, Garfagnana e Lunigiana dove non si escludono accumuli di oltre 80mm). Tra lunedì sera e la notte su martedì il fronte porterà rovesci anche su Umbria e Lazio. Venti a tratti forti di Scirocco tra domenica e lunedì’ in particolare lungo le coste e chiaramente al largo, dove il mare si farà anche molto mosso. Clima sempre piuttosto caldo fino a lunedì, poi calo termico.

(Fonte: 3B Meteo)