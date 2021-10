Natale 2021 a Fiumicino, Zorzi a Severini: “Il Comune organizzerà eventi in tutto il territorio”

Fiumicino – “A qualche consigliere forse è sfuggito che il bando per il villaggio di Natale a Villa Guglielmi è stato presentato proprio ieri in Commissione. In quella sede è stato specificato come esso non riguardi le attività culturali che l’Amministrazione comunale sta organizzando in occasione delle prossime festività natalizie insieme alle diverse realtà per le famiglie e i bambini di tutto il territorio”. Così il Presidente della Commissione Attività produttive del Comune di Fiumicino, Fabio Zorzi, replica alle dichiarazioni del consigliere Severini (leggi qui) sul Villaggio di Natale a Villa Guglielmi (leggi qui).

“La polemica che ne è scaturita, al solito, risulta sterile. Come Amministrazione inoltre – aggiunge – informiamo che stiamo anche partecipando a un altro bando regionale per iniziative culturali da svolgere proprio a Natale nel territorio. E’ però naturale che, richiedendo anche un investimento di carattere privato, il villaggio natalizio, oggetto del bando cui si riferiscono alcuni consiglieri, si realizzi nella parte centrale della città”.

