Omicidio di Ardea, l’autopsia sulla 68enne disabile: uno il colpo mortale

Ardea – L’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Velletri conferma la morte per omicidio di Graziella Bartolotta, la 68enne disabile di Tor San Lorenzo trovata dalla badante priva di vita, il 28 settembre, nel bagno della sua casa (leggi qui).

L’esame peritale ha stabilito anche un orario. Il decesso della 68enne sarebbe avvenuto nella mattina di martedì.

Al momento, da indiscrezioni, sembrerebbe che il colpo mortale sia stato solo uno in testa. Ancora ieri i carabinieri del Ris sono tornati nella villetta di via del Pettirosso. Dove è stato trovato il corpo di Graziella. Si scandagliano le riprese della videocamera che si trova fuori l’abitazione della vittima e, sembrerebbe proprio che l’ultimo a entrare sarebbe stato il figlio Fabrizio.

Restano, quindi, ancora tanti interrogativi che devono trovare risposta, non in ultimo l’arma del delitto.

Al momento l’unico indagato resta il figlio Fabrizio Rocchi che ha negato sin da subito il suo coinvolgimento.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ardea