Tennis, al Sofia Open Jannik Sinner prosegue: è semifinale

Sofia – Jannik Sinner ancora sotto il cielo della Bulgaria. Scenderà in campo per le semifinali dell’Atp 250 del Sofia Open l’altoatesino. Oggi pomeriggio incontrerà il serbo Filip Krajinovic, numero 37 del circuito e quinto favorito del torneo. Il 20enne di Sesto Pusteria, numero 14 del mondo, affronterà per la prima volta l’avversario odierno.

Ha battuto ai quarti di finale James Duckworth con il punteggio di 7-6 6-4. Già lo scorso anno l’azzurro vinse la competizione. Scende in gara per giocarsi l’ingresso alla finale e per difendere il titolo del 2020. Tuttavia, sino ad ora, non ha fatto vedere il suo miglior tennis ma è riuscito ugualmente ad avanzare in tabellone. Jannik sogna in grande ancora lanciando uno sguardo alla Finals di Torino.

(foto@Federtennis/Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport