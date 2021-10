Fondi, il 9 e il 10 ottobre due giorni di festa in onore di Sant’Onorato

Fondi – Mancano ormai pochi giorni alla tradizionale Fiera di Sant’Onorato che quest’anno durerà due giorni e si svolgerà in centro. Oltre agli stand e alle bancarelle, che animeranno le piazze e le strade del cuore della città di Fondi sabato 9 e domenica 10 ottobre, si svolgerà regolarmente anche il mercato settimanale in via Mola di Santa Maria.

Alla luce delle numerose restrizioni che hanno interessato gli ambulanti a più riprese nel corso del 2021, inoltre, anche i titolari di posteggio della fiera sono stati esonerati dalla tassa di occupazione.

Lo sgravio accordato è scaturito dalla volontà dell’amministrazione comunale di andare incontro, il più possibile, alle esigenze degli ambulanti. Il tutto, naturalmente, alla luce delle numerose restrizioni che, al livello nazionale, hanno interessato il settore per buona parte del 2021 e in considerazione del fatto che lo scorso anno, a causa del complesso quadro epidemiologico, non è stato possibile organizzare la fiera.

“Questa decisione – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il dirigente del settore Giuseppe Acquaro – scaturisce dall’ascolto delle richieste degli operatori del settore, di cui solo una parte interessata sia dalla fiera che dal mercato settimanale. Al pari dell’esonero della tassa di occupazione, si tratta di un gesto di sensibilità che tende la mano a chi, in parte per le restrizioni e in parte per il maltempo invernale, ha dovuto rinunciare a molte giornate lavorative”.

La concomitanza della fiera e del mercato e la decisione di estendere all’intero weekend le iniziative in onore del Santo Patrono, non saranno le uniche novità del 2021. Quest’anno ci saranno infatti anche luminarie agli ingressi della città, piccoli eventi e momenti di intrattenimento. Non mancheranno, naturalmente, i tradizionali appuntamenti religiosi in onore di Sant’Onorato promossi, come ogni anno, dalle varie parrocchie.

