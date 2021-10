Roma – Potrebbe essere partito da un giaciglio di fortuna l’incendio che questa notte ha fatto crollare il ponte dell’Industria a Roma (leggi qui). Il nastro dei carabinieri delimita una piccola area immediatamente sopra al fiume e sotto a ripide scale abbandonate da tempo all’incuria.

Qui,dove le tubature di corrente elettrica che servono ben 14 cabine si sono afflosciate come corde al calore delle fiamme, ci sono pentole, sedie, una boccia piena d’acqua incredibilmente scampata al rogo, un frigo dei gelati insieme a stendini, scarpe e vecchie reti. Quel che resta dell’ennesimo accampamento abusivo ai margini del Tevere, dove forse qualcuno potrebbe aver acceso un fornelletto per cucinare o magari per scaldarsi.

di 9 Galleria fotografica Incendio al ponte dell'Industria









Proprio dal giaciglio ora sotto sequestro, dove sarebbero state trovate anche delle bombole di gas inesplose, sarebbe quindi partito l’incendio che nella tarda serata di ieri ha bruciato il ponte all’ombra del Gazometro. Le fiamme, divampate con una violenza che ha avvolto l’intero corridoio dei servizi, sono state agevolate dalle sterpaglie secche e dall’immondizia alla base del ponte, oltre naturalmente all presenza delle tubature di corrente elettrica.

Non c’entrebbe nulla con l’incendio, invece, il gas. Interessato, ma non direttamente, il ponte principale anche se il calore che ha bruciato guaine e rivestimenti delle tubature ha deformato le travi cedute immediatamente sotto alla banchina del fiume. Al via, intanto, le operazioni di accertamento per il consolidamento della struttura al momento inagibile.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo