Roma, strappa la collana a un turista: arrestato un 33enne a Ponte Sisto

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Trastevere hanno arrestato un 33enne del Marocco, accusato di aver scippato la collanina ad un turista olandese di 20 anni, a Ponte Sisto. Il turista si trovava con dei suoi amici nel bel mezzo della “Movida” serale quando è stato avvicinato alle spalle da un individuo che ha tentato di scippargli la collana in oro che portava al collo ma ha reagito ed ha ingaggiato una colluttazione.

Una pattuglia di Carabinieri in borghese che stava transitando ha notato la scena ed è subito intervenuta. Il 33enne ha tentato di scappare spintonando e cercando di colpire anche i Carabinieri che però lo hanno bloccato e arrestato.

La collana in oro è stata restituita al proprietario e l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

