Sabaudia, dal 5 ottobre parte il servizio di mensa scolastica: come iscriversi

Sabaudia – Partirà martedì 5 ottobre il servizio di refezione scolastica nei plessi comunali dell’infanzia di Sabaudia Centro, Borgo Vodice, Borgo San Donato e Mezzomonte.

Per poter usufruire della mensa è necessario aver effettuato l’iscrizione online per l’anno scolastico 2021/2022 attraverso il portale (clicca qui) da cui i genitori potranno eseguire la registrazione ex novo, confermarla o annullarla.

Il sistema “smart” per la gestione della refezione scolastica consente alle famiglie di realizzare i pagamenti in modo telematico e di controllare, da pc o semplicemente da smartphone, la situazione relativa ai propri figli. La gestione informatizzata offre l’opportunità di avere la disponibilità di un “borsellino elettronico” (ovvero un credito virtuale da utilizzare per il pagamento dei buoni pasto), comunicare l’assenza dal servizio di refezione scolastica, attraverso l’utilizzo dell’App “Servizi Mensa”, il portale “Novaportal” oppure attraverso uno squillo telefonico gratuito.

E’ inoltre confermata la possibilità di consultare i menù somministrati ai bambini e ogni altra informazione relativa all’attività svolta dalla ditta E.P. spa.

È possibile consultare tutte le informazioni, anche in lingua Punjabi, ed effettuare direttamente l’iscrizione all’attività di refezione accedendo al sito istituzionale del Comune di Sabaudia, selezionando sulla tendina Menu/Per i Cittadini/Mensa Scolastica.

