Scontro tra 3 auto sulla Pontina, due morti e sei feriti: strada chiusa ad Aprilia

Latina – La strada statale 148 “Pontina” è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Terracina all’altezza di Aprilia a causa di un sinistro nel quale sono rimaste coinvolte tre autovetture. Nell’impatto due persone sono decedute e sei persone risultano ferite.

La circolazione in direzione Terracina è provvisoriamente indirizzata in uscita su Via Apriliana. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento delle 10:18

Nuovamente regolare il traffico in direzione Terracina sulla statale Pontina in seguito al sinistro ad Aprilia

(Il Faro online)