Tragedia a San Donato Milanese, precipita un aereo: 8 morti

Era partito alle 13 e 04 da Linate ed era diretto a Olbia, in Sardegna, quando è precipitato sopra un parcheggio multipiano in ristrutturazione a San Donato Milanese.

Si tratta di un aereo da turismo con 8 persone a bordo, tutti morti al momento dell’impatto. L’ultraleggero è caduto sulla palazzina e nell’impatto oltre a schiantarsi su alcune auto in sosta ha provocato un incendio.

I Vigli del fuoco sono accorsi insieme all’elisoccorso, l’ambulanza, i carabinieri, la polizia per spegnere il fuoco cercare di soccorrere gli eventuali feriti. Purtroppo per gli 8 passeggeri dell’aereo non c’è stato niente da fare e non risultano, al momento, altre persone coinvolte.

“Abbiamo prima sentito come un rombo provenire dall’alto. Poi abbiamo sentito un’esplosione, sembrava una bomba, e la terra che tremava”. E’ quanto racconta all’Adnkronos Mina Ishak, titolare del ‘Crazy Pizza’, pizzeria che si trova in via Marignano. “Siamo stati i primi ad accorrere sul posto, bruciava tutto”, dice ancora Mina Ishak che aggiunge: “Ho visto il corpo di un bambino e quello di un’altra persona. E’ stato sconvolgente”.

I residenti hanno assistito alla tragedia impotenti. La gente ha iniziato a correre spaventata. Altri testimoni hanno raccontato di aver assistito a vere e proprie scene di panico.

Adesso resta da stabilire le cause dell’accaduto e sarà l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo che ha aperto un’inchiesta di sicurezza e disposto l’invio di un investigatore sul luogo dell’incidente.

(Il Faro online)