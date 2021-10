A spasso su una bici rubata con in borsa tenaglia e cacciavite: nei guai 22enne a Gaeta

Gatea – Il 3 ottobre 2021, a Gaeta i carabinieri hanno deferito all’a.g. un 22enne, sorpreso dai militari sulla via Flacca a bordo di una bicicletta della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza ed in possesso di una borsa contenente una tenaglia ed un cacciavite.

Il giovane, grazie alle attività d’indagine svolte dai militari, è stato identificato quale autore del furto di un monopattino rubato nel mese di settembre presso uno stabilimento balneare di Gaeta.

I carabinieri ha fatto richiesta di emissione del foglio di via obbligatorio, con divieto di fare ritorno per anni tre in quel comune.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

