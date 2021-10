Aveva in casa due fucili da caccia rubati, uomo arrestato a Anzio

Anzio – Un uomo è stato arrestato nel pomeriggio di sabato 2 ottobre perchè teneva nella propria abitazione due fucili da caccia rubati.

Gli agenti del commissariato erano intervenuti sul posto per una lite, ma giunti in casa hanno trovato i fucili rubati e hanno proceduto all’arresto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

