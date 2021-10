Dalle favorite alle promesse del calcio da tenere d’occhio: una guida al campionato di serie B 2021/2022

A sei giornate dal fischio d’inizio, il campionato di serie B si conferma quest’anno interessante e ricco di sorprese come già si immaginava mesi fa potesse essere: tanto che a seguirne i match non sono solo tifosi storici e appassionati delle squadre locali ma anche numerosi amanti del calcio fuori dall’Italia e tanto, soprattutto, che si vocifera già per l’anno prossimo non di una ma di ben due serie B. Per chi non avesse ancora abbastanza familiarità con il secondo campionato di calcio italiano ecco, allora, qualche informazione chiave per seguire la Serie B 2021 22.

Serie B: tutto quello che c’è da sapere sul campionato di quest’anno

A partire da quali sono le squadre in gara. Da grandi classici come l’Ascoli, in serie b ormai da venticinque anni, a new entry come quella dell’Alessandria, che mancava da questo campionato da almeno quarantasei edizioni, sono venti le squadre che si confrontano tra di loro e si giocano, soprattutto, la promozione in serie A. Proprio a proposito di promozione in serie A, il meccanismo è quest’anno leggermente diverso: continueranno sempre a essere tre squadre a passare dalla serie BKT al primo campionato nazionale ma, mentre le prime due saranno le prime due classificate della stagione regolare, la terza sarà la vincitrice dei playoff da giocare nella fase finale del campionato tra i team che si sono classificati tra la terza e l’ottava posizione. Chi vince più partite in serie B, insomma, va direttamente verso la promozione in quasi il 93% dei casi, ma è difficile fare altri tipi di pronostici quando mancano alla fine ancora molte giornate e molti match decisivi.

Ciò non significa che non ci siano già squadre favorite e quotate per la vittoria in serie b. Su tutte spiccano il Lecce di Baroni in prima posizione e, in seconda, il Parma di Maresca, non fosse altro che per la presenza in porta di Gigi Buffon.

Mai come quest’anno del resto, tra allenatori e giocatori in campo, il campionato BKT sembra una sorta di “emulo” del campionato di serie A, popolato com’è di personaggi che hanno fatto la storia del calcio recente. Insieme a Buffon c’è nel Parma Franco Vazquez, mentre il Brescia affiderà il proprio attacco a Rodrigo Palacio, tra i centravanti del Benevento c’è Gianluca Lapadula e il Monza potrà contare su Carlos Augusto come esterno sinistro, solo per fare qualche esempio.

Come sempre, però, la serie b sarà anche un banco di prova e un’occasione come non ce ne sono altre di talent scouting per le big del campionato principale. Anche a prescindere dalle sorti delle loro squadre non è improbabile, cioè, che i migliori giocatori della serie b si ritrovino protagonisti dei prossimi calcio mercato. Gli occhi sono già puntati in particolare su personaggi come la coppia di attaccanti della Cittadella Tounkara e Okwonkwo, da cui i tifosi e non solo si aspettano grandi cose, o come il bresciano Florian Ayé che, dopo essersi fatto notare già lo scorso anno, dovrà ora far esplodere il proprio talento e, ancora, come il leccese Pablo Rodriguez, anche lui già dallo scorso anno tra i migliori performer della serie b.