Elezioni 2021, Gualtieri: “Siamo soddisfatti, daremo a Roma un governo all’altezza”

Roma – Dopo il voto alle elezioni di Roma, “siamo molto soddisfatti perché siamo al ballottaggio. Adesso ci impegneremo con grande determinazione in queste due settimane rivolgendoci a tutte le romane e i romani per dare a Roma un governo all’altezza di una grande capitale europea”. Lo ha detto intervenendo dal comitato elettorale di via del Portonaccio nella Capitale, il candidato sindaco Roberto Gualtieri. “Mi rivolgerò a tutti, anche ai leader. Non faremo apparentamenti ma chiederò il voto agli elettori di Raggi e Calenda”, sottolinea ancora.

“Vogliamo chiamare a raccolta le migliori risorse di Roma per partecipare a questa stagione di riscossa, di rinascita e riscatto della città. La nostra campagna elettorale non sarà solo chiedere il voto ai cittadini, ma avviare una stagione di rinascita e riscatto di Roma”, ha detto ancora, continuando: “Roma può rinascere, può essere governata in modo efficiente, può non solo avere una buona amministrazione ma tornare a svolgere un ruolo di punta tra e grandi capitali europeee ed essere alla guida stagione di rilancio del Paese, della creazione della crescita, della buona occupazione, della inclusione della riduzione delle distanze, della realizzazione di una nuova idea di città dei 15 minuti com maggiore impegno e determinazione”. (fonte Adnkronos)