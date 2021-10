Elezioni 2021, nel X Municipio affluenza al 34,56%: è una tra le più basse di Roma

Ostia – La seconda giornata di elezioni a Roma si apre con dati tutt’altro che incoraggianti: l’affluenza registrata alle ore 23 di domenica 3 ottobre, infatti, è complessivamente pari al 36,82%, con appena 868.757 votanti su 2.359.248 aventi diritto (leggi qui).

Ed è sotto la media il X Municipio, dove ha votato solo il 34,56% degli iscritti: uno fra i numeri più bassi rilevati nella Capitale.

Il X Municipio – tra i più popolosi di Roma, e che comprende quartieri-città come Ostia, Casal Palocco, Infernetto, Acilia e Dragona – è infatti il terzultimo per affluenza alle urne, “battuto” solo dal XV (34,12%) e dal VI (31,67%). In testa c’è, invece, il Municipio II, che registra un’affluenza pari al 42,92%.

Ma le urne, lo ricordiamo, resteranno aperte fino alle ore 15 di lunedì 4 ottobre (leggi qui): se vuoi conoscere di modalità di voto, leggi qui.

