Elezioni nel X Municipio, superata l’affluenza del 2017: alle urne il 46,78% dei cittadini

Ostia – Hanno chiuso alle ore 15 di oggi, lunedì 4 ottobre, le urne delle elezioni amministrative 2021. A Roma, però, non ha votato neppure la metà degli aventi diritto: l’affluenza totale, infatti, si è fermata al 48,76%.

Su 2.359.248 iscritti, dunque, hanno votato solo in 1.150.479. E il X Municipio della Capitale non si è distinto per merito: nel complesso, infatti, ha votato solo il 46,78% dei cittadini.

Un risultato tutto sommato in linea col resto della città, ma che è nettamente superiore a quello registrato durante l’ultima tornata elettorale, che nel 2017 elesse l’attuale giunta municipale: alle ore 23 di domenica 5 novembre, infatti, si era recato alle urne appena il 36,10% degli aventi diritto, un buon 10% in meno rispetto alle amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

Ora, non resta che aspettare l’esito dello spoglio, atteso in tarda serata.

