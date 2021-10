Fiumicino, “a caccia” di turisti in aeroporto: maxi multa a due finti Ncc

Fiumicino – I Carabinieri della Stazione Fiumicino Aeroporto, nel corso di un servizio preventivo all’interno dell’Aeroporto intercontinentale “Leonardo Da Vinci” finalizzato a contrastare l’esercizio abusivo dell’attività di trasporto pubblico, hanno sanzionato amministrativamente due persone per la violazione di leggi speciali (ordinanza E.N.A.C. n. 10/2017 artt. 3 e 4).

I due autisti, sono stati sorpresi mentre si avvicinavano ad alcuni passeggeri per offrire servizi di trasporto con conducente all’uscita del Terminal 3, lato arrivi. I militari hanno contestato due sanzioni amministrative per un ammontare di euro 4.128,00.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

