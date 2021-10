Gmg di Lisbona, ecco le date: appuntamento ad agosto 2023 – VIDEO

Città del Vaticano – Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona, pubblicate le date: nella capitale portoghese l’incontro del Papa con i giovani si terrà dal 1 al 6 agosto 2023. L’annuncio è stato dato sui social della Gmg in queste ore. Rimandata di un anno a causa della pandemia, la Gmg di Lisbona segue quella di Panama, svoltasi a gennaio 2020.

“È con grande gioia che annunciamo che la Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona 2023 si svolgerà dal 1 al 6 agosto. L’annuncio della data della Gmg, nel giorno di San Francesco d’Assisi, è un momento molto importante per tutti noi. È da tanto che i giovani di tutto il mondo desiderano conoscere la data della Gmg Lisbona 2023 per preparare nel dettaglio la loro venuta a Lisbona. Speriamo che i 22 mesi che ci separano dalla Gmg siano un tempo di evangelizzazione per tutti”, il commento di D. Manuel Clemente, cardinale patriarca di Lisbona.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul Papa e Vaticano