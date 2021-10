“Impariamo l’italiano per il lavoro”: a Fiumicino parte il corso per l’inclusione nel mondo del lavoro delle donne migranti

Fiumicino – Imparare l’italiano per una maggiore inclusione all’interno del mondo del lavoro: è questo l’obiettivo del nuovo corso organizzato da “Io, Noi – ODV” in collaborazione con Focus-Casa dei diritti sociali, rivolto, in particolare, alle donne migranti provenienti da Paesi extraUe.

L’associazione “Io, Noi – ODV”, con la scuola popolare di italiano, realizza corsi gratuiti di italiano per stranieri sin dal 2008 ed è associata alla Rete Scuole Migranti, con lo scopo di produrre sinergie e azioni comuni con altre realtà associative della Regione Lazio, che a loro volta realizzano corsi di italiano per migranti.

“Impariamo l’italiano per il lavoro” è un corso di italiano L2 articolato su 20 ore, che si terrà presso la sede di viale delle Meduse 63a pensato appositamente, nell’ambito del progetto FAMI di sperimentazione linguistica “ALI 2.0 – l’Alfabeto per l’Inclusione sociale”, per approfondire gli ambiti lessicali e semantici del mondo del lavoro con le donne migranti.

“Per raggiungere un’indipendenza sociale ed economica è, infatti, fondamentale apprendere e saper padroneggiare la lingua italiana, al fine di trovare di garantire una maggiore inclusione nell’ambito lavorativo – afferma Vincenzo Taurino, presidente di Io, Noi – ODV –. Per questo il corso si rivolge alle donne migranti come vettore fondamentale per la costruzione di una comunità inclusiva”.

I corsi della scuola popolare di italiano “Io, Noi” sono attivi tutto l’anno con un programma non solo didattico, ma ricco di approfondimenti tematici e laboratori esperienziali. Non si sono fermati nemmeno durante questo periodo di pandemia, sperimentando la didattica a distanza e le lezioni individuali. In questo modo, la scuola non si limita solo alla trasmissione di contenuti didattici, ma si trasforma anche in un luogo di ascolto e di sostegno.

Per iscriversi al corso “Impariamo l’italiano per il lavoro” bisogna chiamare il numero 066520591 entro il 18 ottobre 2021

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo dirittisociali@ionoi.org

(Il Faro online)