Impianti sportivi comunali a Sabaudia, pubblicati i bandi di gara per l’affidamento

Sabaudia – Sono stati pubblicati i bandi di gara per l’affidamento della gestione dei diversi impianti sportivi comunali e nello specifico dei campi sportivi “Fabiani” di Sabaudia centro, zona 167, “Ginnetti” di Borgo San Donato, “Iacuzzi” di Borgo Vodice e “Nalli” di Bella Farnia.

Le concessioni riguarderanno anche gli immobili, le pertinenze, gli impianti di servizio, gli impianti tecnologici, gli arredi e le attrezzature facenti parte dei differenti complessi sportivi.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 2 novembre 2021 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sabaudia a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano del plico.

Per tutti i dettagli sui requisiti e sulle modalità di partecipazione nonché sui diversi aspetti della procedura, è possibile far riferimento agli appositi bandi di gara e documentazione annessa, consultabili sul sito istituzionale dell’Ente, sia in albo pretorio che in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “bandi di gara e contratti”, raggiungibile al seguente link https://bit.ly/3mlV5d8.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sabaudia