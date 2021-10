Marciapiede in via di Granaretto, Severini: “Ottimo risultato dopo anni di battaglie”

Fiumicino – “L’inizio dei lavori sul marciapiede in via di Granaretto, annunciato dall’assessore Caroccia (leggi qui), è una notizia che ci rende molto soddisfatti: dopo sei anni di battaglie, messe in campo prima dai comitati e poi da tutte le forze politiche che si sono attivate con vari mezzi ed interventi, avremo la messa in sicurezza. A dichiararlo in una nota stampa, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme

“Finalmente l’incolumità dei pedoni verrà preservata, – prosegue il Capogruppo – grazie anche alla sistemazione della pensilina della fermata dell’autobus. Si tratta della realizzazione di un’opera molto importante per il territorio: i cittadini ne avevano bisogno e questo lo diciamo da tempo, come dimostra l’approvazione all’unanimità della mozione congiunta Crescere Insieme-Pd del 2020 (leggi qui).

“Ora – conclude Severini – non ci resta che attendere un celere completamento dell’opera“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino