Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Già sul finire della settimana il tempo comincerà a peggiorare sulle regioni occidentali per l’avvicinamento di un fronte atlantico che innescherà un umido flusso di Scirocco intorno all’Italia. Si tratterà di una perturbazione piuttosto organizzata e pilotata da un vortice già in gestazione in queste ore tra Islanda e Scozia che tra le ultime ore della settimana e le prime di quella successiva sarà causa del peggioramento destinato al Mediterraneo centrale e a parte dell’Italia.

METEO LUNEDÌ 04 OTTOBRE. Nella giornata di lunedì il transito della perturbazione coinvolgerà sin dalle prime ore della giornata gran parte delle regioni settentrionali con piogge e rovesci diffusi che dal Nordovest si sposteranno verso il Triveneto e potranno risultare anche forti e temporaleschi, specie a nord del Po, mentre sulle vette alpine cadranno i primi fiocchi di neve fin verso i 2500m su quelle occidentali. Possibili nubifragi su Liguria, alto Piemonte, est Valle d’Aosta, Lombardia, ovest Emilia, poi verso sera anche su Trentino, alto Veneto e Friuli Vg. Nel mirino del maltempo rientreranno parte delle regioni tirreniche, con piogge e temporali in intensificazione in giornata prima in Toscana poi sul Lazio, in tarda serata anche sull’alta Campania. Qualche pioggia in arrivo anche in Sardegna. E’ invece destinato a migliorare il tempo sull’estremo Nordovest, il primo ad uscire dagli effetti della perturbazione atlantica, con fenomeni in attenuazione in giornata e tendenza a schiarite. Le regioni meridionali e quelle adriatiche rimarranno ancora in condizioni di maggior stabilità, con tempo più soleggiato e clima caldo sul versante adriatico. Venti sostenuti di Scirocco tendenti a provenire da Maestrale in Sardegna.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: una circolazione depressionaria si approfondisce sul Centonord Italia pilotando una perturbazione atlantica. Netto peggioramento sulla Toscana con piogge e temporali anche di forte intensità entro sera, rischio nubifragi in particolare su Versilia, Lunigiana e Garfagnana, qui con punte anche di oltre 70-80mm. Nubi irregolari ma poche piogge fino al tardo pomeriggio su Umbria e Lazio, a seguire anche qui rovesci e temporali in avanzamento da Ovest. Temperature in calo sull’alta Toscana, temporaneo aumento altrove con punte di oltre 26-27°C. Venti moderati a tratti forti di Scirocco, con raffiche di oltre 50-60km/h sulle coste. Mare da mosso a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Weekend incerto su Toscana, Umbria e Lazio, per umide correnti occidentali che precedono l’arrivo di una perturbazone atlantica. Sia sabato che domenica nubi irregolari si alterneranno a spazi assolati, con qualche locale piovasco o breve rovescio più probabile su colline toscane e coste laziali. Lunedì arriva poi la perturbazione vera e propria, con maltempo sulla Toscana dove saranno possibili nubifragi (in primis su Versilia, Garfagnana e Lunigiana dove non si escludono accumuli di oltre 80mm). Tra lunedì sera e la notte su martedì il fronte porterà rovesci anche su Umbria e Lazio. Venti a tratti forti di Scirocco tra domenica e lunedì’ in particolare lungo le coste e chiaramente al largo, dove il mare si farà anche molto mosso. Clima sempre piuttosto caldo fino a lunedì, poi calo termico.

(Fonte: 3B Meteo)