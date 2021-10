Ardea, avviati i lavori della Commissione Erp

Ardea – “Si è riunita per la prima volta la Commissione Edilizia Pubblica Residenziale che avrà il compito di valutare le istanze pervenute per l’assegnazione delle case popolari nel comune di Ardea, commissione di cui fanno parte sia il personale dell’Ufficio Patrimonio, dell’ufficio Legale oltre ad un membro esterno dell’Ater, in qualità di presidente di Commissione”.

Lo spiega in una nota stampa l’assessore Alessandro Possidoni. “Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ErpP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica che vengono concesse in affitto, a canone determinato in base al reddito del nucleo familiare, a coloro che non sono in grado di reperire autonomamente un alloggio sul mercato libero.

L’assegnazione di una casa popolare si può ottenere soltanto partecipando al bando ed entrando a far parte della graduatoria generale.

Ad oggi sono pervenute circa 50 istanze e la graduatoria rimarrà aperta per i prossimi tre anni: grazie ai lavori di questa commissione sarà possibile, finalmente, assegnare ai nostri cittadini più bisognosi alloggi presenti sul territorio di Ardea.

Così facendo, si dà seguito a quanto indicato nelle delibere di Giunta Comunale n.32/2021 e 48/2021 e a quanto stabilito nella Legge Regionale 12/99 che definisce le procedure con cui gli enti locali possono procedere all’assegnazione degli alloggi a chi si trovi in situazioni socialmente rilevanti e documentate di emergenza abitativa.

Nei prossimi mesi, alcuni cittadini potrebbero venir contattati dall’Ufficio preposto per integrazioni documentali necessari ai fine dell’espletamento della procedura.

Attraverso i lavori di questa commissione si compie un altro importante passo verso la legalità”.

